وزير الخارجية العراقي يدين ويستنكر هجمات الحوثيين على المنشآت السعودية

2022/03/26 | 22:51 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق - فريق التحرير

أعرب وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، يوم السبت 26 آذار/مارس 2022، عن استنكاره للهجمات التي استهدفت الأراضي السعودية ومنشآتها الحيوية والمدنية.

وبحث حسين مع نظيره وزير الخارجيَّة السعوديّ فيصل بن فرحان، أهميَّة تكثيف العمل نحو خلق آفاق جديدة للتعاون الثنائيّ.

وجاء اللقاء على هامش مُشارَكته في مُنتدى الدوحة في نسخته 20، إذ أعرب الوزير عن "إدانة واستنكار العراق للهجمات التي استهدفت أراضي المملكة العربيَّة السعوديَّة الشقيقة ومنشآتها الحيويّة والمدنيَّة، والتي كان آخرها استهداف محطة لتوزيع المنتجات البتروليَّة التابعة لشركة أرامكو في جدة وخزانات تابعة للشركة الوطنية للمياه ومحطة لتوزيع الكهرباء، ما خلف بعض الأضرار المادية وأسفر عن تضرر عددٍ من المنازل والمركبات".

وأضاف البيان الذي تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، أن "الجانبين بحثا التنسيق، والتشاور المُستمِرّ في شتى المجالات؛ من أجل تحقيق الأهداف المُشترَكة، ولما فيه خير ومصلحة شعبي البلدين، كما بحثا أهميَّة تكثيف العمل نحو خلق آفاق جديدة للتعاون الثنائيّ".

وأشار إلى أن "الجانبين تبادلا الرؤى، والتقييم حول مُجمَل تطوُّرات القضايا الإقليميّة التي تحظى باهتمام الجانبين، ومُواجهة التحدّيات المُختلِفة التي تتعرّض لها المنطقة، والدفع بالحلول السلميّة التي من شأنها تحقيق الأمن، والاستقرار، ودفع مسيرة التعاون بما يُحقق طموحات السلام، والتنمية".

وأعلن الحوثيون في وقت سابق استهدافهم مواقع أرامكو في جدة ومرافق حيوية في الرياض، بصواريخ قالوا إنه مجنحة.

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيي سريع إن "القوات المسلحة اليمنية نفذت عملية كسر الحصار الثالثة ردًا على استمرار الحصار على بلدنا وشعبنا".

وأضاف أنهم "استهدفوا بدفعات من الصواريخ الباليستية والمجنحة وسلاح الجو المسير منشآت أرامكو في جدة ومنشآت حيوية في العاصمة الرياض بدفعة من الصواريخ المجنحة".

وأفاد بأنه تم استهداف مصفاة رأس التنورة ومصفاة رابغ النفطية بأعداد كبيرة من الطائرات المسيرة.

وكان العراق قد نفى في 2019، "ما تداولته بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي عن استخدام أراضيه لمهاجمة منشآت نفطية سعودية بالطائرات المسيرة "، مؤكدًا أن "العراق ملتزم دستوريًا بمنع استخدام أراضيه للعدوان على جواره وأشقائه وأصدقائه".

اقرأ/ي أيضًا:

العراق ينفي صلته بالهجوم على منشآت "أرامكو" السعودية ويوجه دعوة للعالم

شبهات "أرامكو" تلاحق العراق رغم النفي الأمريكي..



والمسيرات "تصول" مجددًا!

مصدر الفيديو: S00iP_xRgHI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الخارجية العراقي يدين ويستنكر هجمات الحوثيين على المنشآت السعودية) نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الخارجية العراقي يدين ويستنكر هجمات الحوثيين على المنشآت السعودية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الترا عراق).