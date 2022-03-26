2022/03/26 | 22:55 - المصدر: الحرة عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: lb6PE9DZtnc

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. البرلمان يفشل في عقد جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. البرلمان يفشل في عقد جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة عراق).