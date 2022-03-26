"النتائج معروفة".. دولة القانون: مضي التحالف الثلاثي بدون الاطار مغامرة سياسية

2022/03/26 | 22:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد عد القيادي في ائتلاف دولة القانون تركي العتبي، اليوم السبت، مضي التحالف الثلاثي بدون الاطار "مغامرة سياسية نتائجها معروفة".

وقال العتبي في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "جلسة اليوم ونتائجها اعطت دليلا اخرا للرأي العام العراقي عن قوة ونفوذ الاطار التنسيقي كونه رقم في المعادلة السياسية رغم التصريحات المستفزة من قبل بعض القوى خلال الايام الاخيرة وقدرتها على تحقيق النصاب للمضي في مشروعها بعيدا عن الاطار".

وأضاف ان "الوقائع اثبتت عكس ذلك وان اي مغامرة سياسية من هذا النوع نتائجها معروفة سلفا"، مشيرا الى ان "نتائج ماحصل في جلسة اليوم تستدعي موقف من قبل التيار الصدري في العودة الى البيت الشيعي وبدا مفاوضات لتشكيل تكتل نيابي واسع يدخل المفاوضات مع بقية القوى لتشكيل الحكومة المقبلة كونه الحل الامثل من اجل انهاء ملف الانسداد السياسي ودفع الامور للأمام و الاسراع في تشكيل حكومة قادرة على استيعاب الازمات وايجاد الحلول لها".

واشار الى ان" الساعات 72 القادمة ربما سيكون حراك سياسي جديد والإطار منفتح على اي توافقات تسهم في دفع العملية السياسية للامام مع ضمان حقوق كل القوى السياسية".

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