2022/03/26 | 22:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

وجه قائد قوات الشرطة الاتحادية الفريق صالح ناصر العامري، السبت، بمعاقبة المنتسب الذي اقدم على رمي عيارات نارية على منزل احد المواطنين صاحب محل بيع مواد انشائية إثر خلاف شخصي بينهما في شرق العاصمة بغداد.

وقالت الشرطة في بيان، ان "قائد الشرطة وجه بإيداع منتسب التوقيف وتشكيل مجلس تحقيقي بحقه بعد أن ظهر في مقطع فيديو على بعض مواقع التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية وهو يقوم بإطلاق النار باتجاه منزل احد المواطنين صاحب محل بيع مواد انشائية في منطقة الأمين شرقي العاصمة بغداد، اثر خلاف شخصي بينهما".

واكد قائد الشرطة وفقا للبيان، على "معرفة ملابسات هذا الحادث، مشددا على ضرورة الالتزام التام بالقوانين والانظمة وترسيخ ثقافة الشرطة في خدمة الشعب من خلال التعامل الحسن مع المواطن ، وعدم التهاون مع أي منتسب يخرق القانون ومباديء حقوق الانسان في جميع مفاصل قيادة قوات الشرطة الاتحادية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (معاقبة منتسب بالشرطة الاتحادية اطلق النار على منزل مواطن في بغداد) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (معاقبة منتسب بالشرطة الاتحادية اطلق النار على منزل مواطن في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).