2022/03/26 | 23:02 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سماحة القائد السيد مقتدى الصدر (أعزه الله) يجري اتصالاً هاتفياً بالأستاذ أسعد العيداني المكتب الخاص / النجف الأشرف أجرى سماحة القائد السيد مقتدى الصدر (أعزه الله) اتصالاً هاتفياً مع الأستاذ أسعد العيداني اليوم 26 آذار 2022 مثمناً موقفه المشرّف مع بعض الإخوة من تحالف تصميم بالحضور لجلسة مجلس النواب التي أجريت هذا اليوم مؤكداً سماحته […]

ظهرت المقالة تفاصيل اتصال بين مقتدى الصدر والعيداني..



هذا ما دار بينهما أولاً على ايرث نيوز.

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