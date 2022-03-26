الأمين العام للحزب الإسلامي: العناد السياسي سيجبر المحكمة الاتحادية على التدخل

2022/03/26 | 23:15 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اكد الأمين العام للحزب الإسلامي العراقي، رشيد العزاوي، اليوم السبت، العناد السياسي سيجبر المحكمة الاتحادية على التدخل.وقال العزاوي في بيان تلقته ايرث نيوز، انه “لا نرى مصلحة في استمرار سياسة ليّ الاذرع بين الاطراف المعنية، ونعتقد ان استمرار العناد السياسي سيجبر المحكمة الاتحادية على التدخل، واتخاذ موقف قد يصدم الجميع وتتضرر منه […]

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