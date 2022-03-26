2022/03/26 | 23:15 - المصدر: قناة دجلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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مصدر الفيديو: cmZcOgYqIak
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. سجال بين النائب الموسوي ومناف الموسوي خلال "نفس عميق" .. والسبب النواب المستقلين...) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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