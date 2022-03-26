تعرف على مواصفات جهاز MacBook Air من أبل

2022/03/26 | 23:21 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… ظهرت معلومات على نطاق واسع حول إعادة تصميم جهاز MacBook Air القادم من شركة آبل، ولكن المعلومات الجديدة تشير إلى أنه قد يأتي في حجمين.وأصدرت سلسلة التوريد DSCC تقريرها الفصلي المتعمق.ويتضمن بعض المعلومات حول ما يمكن توقعه من آبل خلال السنوات القادمة.وبالرغم من أن التقرير متاح لأعضاء صناعة الشاشات فقط.[…]

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