2022/03/26 | 23:22 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تناول الرئيس الأمريكي جو بايدن، أزمة أوكرانيا من وارسو في بولندا، حيث شبه بايدن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالدكتاتور الذي يصوم على إعادة بناء إمبراطورية، وقد أنهى خطابه بالقول إن بويتن لا يمكنه البقاء في السلطة.ولا يمكن أن تكون أوكرانيا انتصارًا لروسيا أبدًا، إنما للأناس الأحرار الذين رفضوا العيش في عالم من اليأس والظلام.وأن المستقبل سيكون مختلفًا وأكثر إشراقًا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بايدن: بوتين "ديكتاتور لا يمكنه البقاء في السلطة".. وأوكرانيا لن تكون انتصاره) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بايدن: بوتين "ديكتاتور لا يمكنه البقاء في السلطة".. وأوكرانيا لن تكون انتصاره) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).