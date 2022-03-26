توجيه بتوقيف منتسب في الشرطة أطلق النار على منزل بسبب

2022/03/26 | 23:22 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق - فريق التحرير

وجّه قائد قوات الشرطة الاتحادية صالح ناصر العامري بإيداع منتسب في التوقيف بعد انتشار مقطع فيديو له وهو يطلق النار على منزل أحد المواطنين.

وكان المنتسب قد أقدم على رمي عيارات نارية على منزل صاحب محل بيع مواد إنشائية إثر خلاف شخصي بينهما شرقي العاصمة بغداد.

وقال العامري في بيان تلقى "ألترا عراق" نسخة منه إنه "وجّه بإيداع منتسب التوقيف وتشكيل مجلس تحقيقي بحقه بعد أن ظهر في مقطع فيديو على بعض مواقع التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية وهو يقوم بإطلاق النار باتجاه منزل أحد المواطنين صاحب محل بيع مواد إنشائية في منطقة الأمين شرقي العاصمة بغداد، اثر خلاف شخصي بينهما".

وأكد قائد الشرطة "على معرفة ملابسات هذا الحادث، وضرورة الالتزام التام بالقوانين والاأظمة وترسيخ ثقافة الشرطة في خدمة الشعب من خلال التعامل الحسن مع المواطن، وعدم التهاون مع أي منتسب يخرق القانون ومبادئ حقوق الإنسان في جميع مفاصل قيادة قوات الشرطة الاتحادية".

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت مقطع فيديو يظهر المنتسب في الشرطة الاتحادية وهو يطلق النار على المنزل بسبب "خلاف على خزان مياه" في منطقة الأمين الثانية.

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مصدر الفيديو: S00iP_xRgHI

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