البيت الأبيض يتدارك “خطأ” بايدن ويصحح حديثه عن بوتين

2022/03/26 | 23:26 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ سعى البيت الأبيض لـ”تصحيح” تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن عن نظيره الروسي فلاديمير بوتين، حيث قال “لا يمكن أن يظل بالسلطة” وقال مسؤول بالبيت الأبيض، في محاولة لتدراك “خطأ بايدن”، إن “الرئيس الأمريكي جو بايدن لم يكن يدعو لتغيير النظام في روسيا، قصد الرئيس أن بوتين لا يمكن السماح له بالاستقواء على جيرانه […]

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