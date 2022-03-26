الحكيم يوجه دعوة للحكومة العراقية بشأن الشعب الأفغاني

2022/03/26 | 23:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداددعا رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، السبت، الحكومة العراقية الى مساعدة الشعب الافغاني وتقليل معاناته.وقال الحكيم في تغريدة له، "استقبلنا سماحة الشيخ محمد محقق أمين عام حزب الوحدة الإسلامية الشعبي في أفغانستان، وبعد ترحابنا بالضيف الكريم والوفد المرافق له، إستمعنا منه إلى تطورات المشهد السياسي والإجتماعي في أفغانستان".واضاف، "أبدينا تعاطفنا ودعمنا للشعب الأفغاني بعد التطورات الأخيرة التي حدثت في هذا البلد".وتابع "قلنا بأهمية مساعدة الشعب الأفغاني والوقوف معه في محنته، ودعونا الحكومة العراقية والمؤسسات الإجتماعية إلى مساعدة الشعب الأفغاني والمساهمة في تقليل معاناته".

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