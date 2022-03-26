أول قتيل مصري في أوكرانيا.. خرج باحثا عن طعام لأسرته فلقي حتفه

2022/03/26 | 23:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لقي أول مصري مصرعه في أوكرانيا نتيجة قصف روسي على مدينة ماريوبول شرقي العاصمة كييف.

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