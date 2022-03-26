“إيرث نيوز” تتقدم بالتعازي للزميل هادي جلو مرعي وأسرته في وفاة والدته

2022/03/26 | 23:39 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إدارة وكالة “إيرث نيوز” تعزي الزميل هادي جلو مرعي رئيس المرصد العراقي للحريات الصحفية في نقابة الصحفيين العراقيين، بوفاة والدته.كما تعرب عن أصدق المواساة في هذا المصاب الجلل، راجية لذوي الفقيدة جميل الصبر وحسن العزاء.

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