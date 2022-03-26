2022/03/26 | 23:45 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اكد المتنبئ الجوي، صادق عطية، اليوم السبت، دخول العراق بفصل الصيف الثلاثاء المقبل.وقال العطية في منشور على الفيسبوك، وتابعته وكالة ايرث نيوز، انه “اعتبارا من يوم الثلاثاء، دخول كتلة هوائية دافئة الى حارة تؤثر في عموم مدن البلاد تسبب بارتفاع درجات الحرارة واجواء صيفية في الجنوب، ودافئة في باقي مدن البلاد”.

ظهرت المقالة الثلاثاء المقبل..



أول أيام الصيف في العراق أولاً على ايرث نيوز.

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