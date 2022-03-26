موسكو: ليس لبايدن أن يقرر من يكون في السلطة بروسيا

2022/03/26 | 23:52 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز/ أكد دميتري بيسكوف السكرتير الصحفي للكرملين أنه ليس للرئيس الأمريكي جو بايدن أن يقرر من يكون في السلطة بروسيا، وأن الروس وحدهم من يختارون رئيسهم.وقال ردا على تصريحات بايدن خلال كلمة ألقاها في وارسو: “ليس بايدن من يقرر..الروس هم من ينتخبون رئيس بلادهم”.وقال بايدن من وارسو إن “هذا الرجل (الرئيس […]

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