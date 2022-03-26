الشعر، ما هو؟ - حكمت الحاج

2022/03/26 | 23:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#حكمت_الحاج قصيدة: وليم بليكترجمة: حكمت الحاجالشعر هوأن ترى العالم فيحبة رملوالجنة فيزهرة بريةالشعر هوأن تحمل اللانهاية في راحة يدكالشعر هو أن تمر الأبدية وكأنها ساعة من زمن.



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