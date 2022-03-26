: الماركسية- اللينينية والحرب - نجم الدليمي

2022/03/26 | 23:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#نجم_الدليمي اولا :: الحروب العادلة وغير العادلة ** تقر النظرية الماركسية -اللينينية بوجود نوعين من الحروب: حروب عادلة وحروب غير عادلة، مثلاً الحرب الوطنية العظمى للشعب السوفيتي للمدة 1941-1945، كانت حرباً عادلة من اجل طرد الغزاة- الفاشست الالمان، وهذه الحرب العادلة كانت تحمل طابعاً وطنياً وطبقيا وايديولوجيا.



نضال الشعب الفلسطيني يعد نضال عادل ومشروع من اجل تحرير ارضه المحتلة من قبل الكيان الإسرائيل ......





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