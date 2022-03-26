نظرية المزاحمة والإزاحة في الفكر المعرفي الإسلامي - عباس علي العلي

2022/03/26 | 23:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عباس_علي_العلي ما زلنا ندور في مضان بحثنا في دائرة الفكر الإسلامي المتقدم والذي شهد تحولات وتقلبات وتغيرات في مفاهيمه الأساسية والمؤسسة خلال فترة قصيرة جدا من ظهوره ,مما شكل علامة أستغراب عند الباحث الجاد في تصفح تأريخ الأفكار والرؤى الإستراتيجية , فلم يختبر الواقع السياسي والفكري نموذج جاد وحقيقي مثمر من كل المنظومة الفكرية الإسلامية ولم يخضعها للنقد والفحص حتى يقرر مدى قابليتها أو مطاوعتها لتكون دليلا عمليا في ......





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