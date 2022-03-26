2022/03/26 | 23:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنواء: أجواء مستقرة والعظمى 21 بغداد – فائز جواد توقعت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل ، ان يكون طقس اليوم الاحد صحوا في المنطقتين الوسطى والجنوبية وغائما شمالا.وقالت الهيئة في بيان تلقته (الزمان) امس ان (طقس اليوم الاحد سيكون في المنطقتين الوسطى والجنوبية صحوا، بينما يكون طقس المنطقة الشمالية غائما […]

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