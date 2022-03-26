2022/03/26 | 23:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف تحتضن مهرجان الأخوة العربي لأشبال الكشافة النجف – سعدون الجابري احتضنت النجف امس ، مهرجان الأخوة العربي الكشفي الذي عقد تحت شعار ،تجديد العهد على الوفاء بالعهد، لأشبال الكشافة لمدارس ورياض المحافظة .وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (شعبة التربية الكشفية في قسم النشاط الرياضي والمدرسي بالمديرية العامة لتربية المحافظة ، اقام مهرجان […]

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