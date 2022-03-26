2022/03/26 | 23:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة تفوز على النفط في سلة الممتاز بغداد – ساري تحسين حقق فريق نفط البصرة امس، بكرة السلة الفوز على فريق النفـــط بنتيجة 81-90 ، وذلك ضمن منافسات دوري السلة العراقي الممتاز.وشــهدت المباراة التي حضرها جمهور غفير منافسة شديدة بين الفريقين اللذين تنتظرهما لقاءات اخرى لحسم التأهل الى النهائي.

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