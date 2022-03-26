الدفاع الروسية تعلن تدمير 91 موقعا عسكريا أوكرانيّا في الـ24 ساعة الأخيرة

2022/03/26 | 23:57 - المصدر: بغداد اليوم

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أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف تدمير 91 موقعا عسكريا وإسقاط مروحية "مي-24" لقوات كييف.

وقال كوناشينكوف: "خلال اليوم الأخير دمرت القوات الجوية الروسية 91 موقعا عسكريا أوكرانيا بينها مركزا قيادة و11 مستودعا للذخيرة، و20 موقعا عسكريا و52 منطقة لتجمع الأسلحة والمعدات العسكرية".

وأكد أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت مروحية أوكرانية من طراز "مي-24" فوق قرية ستارايا باسان وأربع طائرات مسيرة اقتربت إحداها من سيفاستوبول من جهة البحر الأسود.

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