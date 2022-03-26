2022/03/26 | 23:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفي نقيب المحامين المصريين، رجائي عطية، السبت، عن عمر يناهز 84 عاما، داخل إحدى المحاكم بمحافظة الجيزة أثناء توجهه للدفاع عن محامين مصريين متهمين في قضية جنائية.

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