منتخب إنجلترا يدون رقما تاريخيا

2022/03/27 | 00:05 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعحقق منتخب إنجلترا فوزا مثيرا على سويسرا (2-1)، في مباراة ودية جمعت بين الفريقين بملعب ويمبلي بالعاصمة الإنجليزية "لندن"، اليوم السبت.المنتخب الإنجليزي نجح في تحويل تأخره بهدف في الدقيقة (22) إلى فوز عبر الثنائي لوك شاو وهاري كين.ووفقا لشبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن منتخب الأسود الثلاثة حقق أطول سلسلة لا هزيمة على مدار تاريخه بعدم الخسارة في 21 مباراة متتالية بمختلف البطولات.ونجح رجال المدرب الإنجليزي جاريث ساوثجيت في تذوق طعم الانتصار 17 مرة طوال هذه السلسلة، فيما تعادل في 4 مناسبات أخرى.ورغم خسارة إنجلترا لقب يورو 2020 الصيف الماضي، إلا أن المباراة النهائية انتهت بالتعادل (1-1)، لتتوج إيطاليا بطلا عبر ركلات الترجيح.

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