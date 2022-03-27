2022/03/27 | 00:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التنسيقي يشدّد على العودة للتوافق وعدم كسر الإرادات وتغييب الآخرين البرلمان يحاول تحقيق النصاب بعد تعذر إنعقاد جلسة إنتخاب رئيس الجمهورية بغداد – قصي منذر رفع مجلس النواب جلسته الى يوم غد الاثنين ، بعد تعذر تحقيق نصاب جلسة انتخاب مرشح تحالف انقاذ وطن ،ريبر احمد خالد ،برغم حضور اكثر من 200 نائب ، في […]

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