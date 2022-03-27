2022/03/27 | 00:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البارزاني يبحث مع مسؤولين إماراتيين فرص التعاون الإستثماري ابو ظبي – الدوحة – الزمان حث رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور البارزاني، الذي يزور دولة الامارات حاليا للمشاركة في منتدى الطاقة، على توسيع افاق التعاون الاقتصادي.وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (البارزاني التقى على هامش زيارته للمشاركة باعمال المنتدى ، حاكم إمارة رأس الخيمة سعود […]

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