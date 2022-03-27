2022/03/27 | 00:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إعتقال تاجري مخدّرات خلال ممارسة أمنية قرب الكرادة القضاء يدين مسؤولين في بابل متورّطين بمخالفات وتقاضي رشا بغداد – الزمان أفادت هيئة النزاهة الاتحادية بصدور قراري حكم بالسجن والحبس الشديدين بحق مسؤولين اثنين في كلٍّ من بلدية الحلة والمصرف الزراعي في محافظة بابل.وقالت الهيئة في بيان تلقته (الزمان) امس ان (محكمة جنح الحلة المختصة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إعتقال تاجري مخدّرات خلال ممارسة أمنية قرب الكرادة) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إعتقال تاجري مخدّرات خلال ممارسة أمنية قرب الكرادة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).