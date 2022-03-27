آخر تطورات حالة ميك شوماخر بعد تصادم مروع في حلبة السعودية للفورمولا 1

2022/03/27 | 00:24 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نُقل سائق فورمولا وان، ميك شوماخر، جواً إلى المستشفى؛ في "حالة جيدة"، بعد حادث مروع أثناء التصفيات المؤهلة لسباق الجائزة الكبرى في المملكة العربية السعودية.

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