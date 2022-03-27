2022/03/27 | 00:26 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحالف عزم يصدر بيانا يوضح فيه اسباب مقاطعته جلسة انتخاب الرئيس هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع ايرث نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/03/27 | 00:26.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحالف عزم يصدر بيانا يوضح فيه اسباب مقاطعته جلسة انتخاب الرئيس) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحالف عزم يصدر بيانا يوضح فيه اسباب مقاطعته جلسة انتخاب الرئيس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).