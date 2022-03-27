عزم يصدر بياناً بشأن جلسة السبت: ضرورة انجاز الحوارات السياسية لانتخاب رئيس الجمهورية- عاجل

2022/03/27 | 00:28 - المصدر: بغداد اليوم

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تصريح صحفي

يؤكد تحالف عزم دعمه لكل الخطوات القانونية لاستكمال الاستحقاقات الدستورية وضرورة انجاز الحوارات السياسية التي تسبق خطوة انتخاب رئيس الجمهورية ثم تشكيل الحكومة الجديدة وأهمية إعادة تفعيل الحوار الوطني النابع من الثقة بين الاطراف المعنية بهدف التوصل الى اتفاق بين الفرقاء السياسيين يفضي إلى مخرجات ايجابية تتلائم مع تحديات المرحلة الحالية وتخرج العملية السياسية من حالة الجمود والانسداد التي مرت بها طوال الفترة التي أعقبت الانتخابات الاخيرة.إن موقف تحالف عزم بعدم حضوره جلسة انتخاب رئيس الجمهورية التي عقدت السبت ‏26‏/3‏/2022 كان يهدف الى منح الجميع فرصة اعادة النظر وعدم التعجل بهذه الخطوة الدستورية الحسّاسة والمفصلية والتي ستؤسس لما بعدها، وحرصاً من تحالفنا على إدامة أواصر التعاون والأخوة بين ممثلي مكونات الشعب العراقي وتفادياً لكل ما من شأنه تعكير صفو الاستقرار والوئام المجتمعي والسياسي بين أبناء الوطن الواحد، وسيعمل تحالفنا على التحرك الجاد والحثيث لدعم جهود التواصل بين الإخوة ممثلي المكونات والأطياف العراقية وتنقية الاجواء التي يجب أن تفرز حواراً سياسيا شاملاً بين الاطراف المعنية.

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تحالف عزم السبت 27 آذار 2022

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