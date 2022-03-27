مَن هو الشاعر و الكاتب الإيراني رضا براهني الذي رحل في كندا ؟

2022/03/27 | 00:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صورة ملتقطة في 29 كانون الثاني/يناير 2022 من داخل مكتبة في طهران © ا ف ب عطا كناره طهران (أ ف ب) – توفي عن 86 عاماً الكاتب والشاعر الإيراني رضا براهني، على ما أفادت الجمعة وسائل إعلام إيرانية، وهو كان يعتبر أحد أهم الأسماء في الأدب الفارسي وعانى الرقابة المفروضة في بلاده مما […]

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