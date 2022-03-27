“عزم” يصدر بيانا لتوضيح اسباب مقاطعته جلسة انتخاب الرئيس

2022/03/27 | 00:48 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز/ أصدر تحالف عزم، اليوم الأحد، بيانا يوضح فيه اسباب مقاطعته جلسة انتخاب رئيس الجمهورية.وقال التحالف في بيان تلقته إيرث نيوز “يؤكد تحالف عزم دعمه لكل الخطوات القانونية لاستكمال الاستحقاقات الدستورية وضرورة انجاز الحوارات السياسية التي تسبق خطوة انتخاب رئيس الجمهورية”.وأضاف “ثم تشكيل الحكومة الجديدة وأهمية إعادة تفعيل الحوار الوطني النابع من […]

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