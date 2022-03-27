آلاف الأشخاص يفرون من منازلهم بعد ثوران بركان وسط بحيرة في الفيليبين

2022/03/27 | 00:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صورة نشرها معهد رصد نشاط البراكين والزلازل الفيليبين في 26 آذار/مارس 2022 لبركان تآل الواقع في بحيرة باتنغاس الخلابة © المركز الفيليبيني لرصد النشاط البركاني والزلازل/ا ف ب لوريل (الفيليبين) (أ ف ب) – فر آلاف الأشخاص السبت من منازلهم القريبة من بركان في الفيليبين بعدما ثار نافثًا الرماد والأبخرة إلى ارتفاع مئات […]

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