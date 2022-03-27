إنسانية فوق العادة!

2022/03/27 | 01:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محمد سيف المفتي أخبر السيد م ع م الذي اتعبه السهر إمّا بوقوفه بجانب سرير زوجته السيدة ب م مجيد في المستشفى أو لقلقه عليها وهو في بيته خلال الأيام الأخيرة، بينما كانت مستلقية أمامه علا الاريكة في صالة بيتهم.– شراء الكلية في العراق أمر معقد، وسيكون آخر الحلول اذا طال الانتظار.قالها […]

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