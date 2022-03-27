روسيا تتهم أذربيجان بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار.. وباكو ترد

2022/03/27 | 01:18 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتهمت روسيا أذربيجان، السبت، بانتهاك اتفاق وقف اطلاق النار المبرم مع أرمينيا بعد الحرب في إقليم ناغورني قره باغ العام 2020، وذلك عبر ادخالها قوات إلى المنطقة الخاضعة لسيطرة قوات حفظ السلام الروسية.

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