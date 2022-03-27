مهزلة عدم استكمال الاستحقاقات الدستورية لانعقاد مجلس النواب - مصطفى محمد غريب

2022/03/27 | 01:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مصطفى_محمد_غريب تحدي نوري المالكي « بالسلاح" يوم الأربعاء 23 / 3 / 2022 التحالف الثلاثي ( انقاذ الوطن) "الكتلة الصدرية والحزب الديمقراطي الكردستاني وتحالف السيادة «الذي نشرته العديد من وسائل الإعلام عبارة عن قنبلة موقوتة اثارت القلق لدي ملايين العراقيين والقوى الوطنية من هذا التحدي غير المبرر وبخاصة تأكيده "مواجهات مسلحة".



وعلى ما يظهر أننا كنا محقين لأن أكثرية القوى المتنفذة وبخاصة الشيعية لديها المال والسلاح إ ......





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