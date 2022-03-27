الحرب تلقي بظلالها على أسعار المواد الغذائية في العراق - جاسم ألصفار

2022/03/27 | 01:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جاسم_ألصفار د.



جاسم الصفار24-03-2022مباشرة بعد بدء العملية العسكرية الخاصة للقوات المسلحة الروسية في 24 فبراير، بدأت وسائل الإعلام الغربية تتحدث عن خطر "أزمة الغذاء "في البلدان التي تعتمد على استيراد الحبوب وغيرها من المنتجات الغذائية من أوكرانيا وروسيا.كتبت صحيفة نيويورك تايمز في الأول من مارس أنه "بعد عدة أيام من القتال، اهتزت أسواق السلع العالمية وارتفعت العقود الآجلة للقمح في بورصة شيكاغو التج ......





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