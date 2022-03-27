رئيس الكتلة الصدرية يقترح 3 إجراءات لـ

2022/03/27 | 01:57 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

اتهم رئيس الكتلة الصدرية حسن العذاري، الأطراف المعطلة لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية بـ "التبعية".

وكتب العذاري عبر حسابه في فيسبوك في إشارة إلى الأطراف التي ساهمت في تعطيل الجلسة، أنّ "التبعية فيروس يصيب الأشخاص غير الملقحين بحب الوطن ويتنشر من خلال المال السياسي (السحت)".

واقترح العذاري، 3 إجراءات للوقاية من "التبعية" على قولها هي: "التعفير بتراب الوطن والغسل بماء نهري دجلة والفرات، والصوم عن الخنوع والخضوع إلى الخارج وذلك لتطهير النفس".

وختم العذاري بالقول، "وقى الله العراقيين من هذا الفيروس اللعين ودعاؤنا للمصابين بالشفاء العاجل".

وتفاعل المئات مع تدوينة العذاري، فيما عدّها أغلبهم اتهامًا لقوى الإطار بـ "التبعية".

واحتفل زعماء الإطار التنسيقي، السبت، بفشل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، مشددين على ضرورة اعتماد ذات الأساليب المتبعة منذ 2003 في إدارة البلاد خلال المرحلة المقبلة.

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