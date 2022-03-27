2022/03/27 | 02:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت السلطات السعودية إنها ألقت القبض على مقيم يمني قام بتصوير الهجمات التي تعرضت لها المنشأة النفطية في جدة.

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