اتحاد الكرة يقرر تأجيل مباراة كربلاء والناصرية

2022/03/27 | 02:25 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعقرر الاتحاد العراقي لكرة القدم، تأجيل مباراة كربلاء والناصرية ضمن دوري الدرجة الاولى.وذكر بيان للاتحاد تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "الاتحادِ العراقيّ لكرةِ القدم قرر تأجيل مباراة الحسم بين كربلاء والناصرية إلى اشعار اخر"، لافتا الى ان "التأجيل جاء بطلب من الجهات الأمنية".وكان من المقرر ان تقام مباراة كربلاء والناصرية اليوم الاحد على ملعب كربلاء القديم.

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