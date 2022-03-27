2022/03/27 | 02:33 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أربيل: كولر غالب الداوودي

يباشر إقليم كردستان اليوم، العمل بنظام الفردي والزوجي في تعبئة المركبات بالبانزين، بسبب النقص الحاد، نتيجة محدودية إنتاج الشركات العاملة في الاقليم.

وقال عضو لجنة الثروات الطبيعية في برلمان كردستان ريبوار بابكي لـ"الصباح": إن "حاجة الإقليم من مادة البانزين يوميا تصل إلى قرابة خمسة ملايين و500 ألف لتر، وهذه الكمية كبيرة يصعب توفيرها، علاوة على زيادة الطلب على هذه المادة، ما أدى إلى ارتفاع أسعارها".

وأضاف بابكي أن "هناك أسبابا فرعية أخرى، منها صعود أسعار الخام بسبب الحرب الروسية ـ الأوكرانية".

تفاصيل ص2

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اليوم.. كردستان تعتمد «الفردي والزوجي» في تعبئة البانزين) نشر أولاً على موقع (الصباح) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اليوم.. كردستان تعتمد «الفردي والزوجي» في تعبئة البانزين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح).