2022/03/27 | 03:16 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خبير مصري يشير للتناقض بين بايدن والبنتاغون والخارجية وتباعد رؤى السياسة الأمريكية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2022/03/27 | 03:16.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خبير مصري يشير للتناقض بين بايدن والبنتاغون والخارجية وتباعد رؤى السياسة الأمريكية) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خبير مصري يشير للتناقض بين بايدن والبنتاغون والخارجية وتباعد رؤى السياسة الأمريكية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).