2022/03/27 | 03:27 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن بلاده تعتزم تقديم 100 مليون دولار إضافية لمساعدة وزارة الداخلية الأوكرانية لتأمين الحدود والنظام وحماية البنية التحتية الحكومية.وقال في بيان نشرته وزارة الخارجية الأمريكية: "تعتزم الولايات المتحدة تقديم 100 مليون دولار إضافية كمساعدة أمنية مدنية لتحسين قدرات وزارة الداخلية الأوكرانية".وأضاف: "المساعدة الإضافية ستدعم التدفق المستقر لمعدات الحماية الشخصية، والمعدات الميدانية والتكتيكية، وكذلك الإمدادات الطبية والسيارات المدرعة ومعدات الاتصالات لدائرة حرس الحدود والشرطة في أوكرانيا".وأعلن بلينكن في وقت سابق، أن "الولايات المتحدة ستخصص أكثر من 186 مليون دولار للمساعدات الإنسانية والدعم للاجئين من أوكرانيا".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واشنطن ترصد مساعدة إضافية لأوكرانيا بقيمة 100 مليون دولار) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واشنطن ترصد مساعدة إضافية لأوكرانيا بقيمة 100 مليون دولار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).