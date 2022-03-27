محللون يكشفون: صور

2022/03/27 | 03:51 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال محللون لوكالة رويترز أن المقاطع المصورة والصورة التي عرضتها كوريا الشمالية لتجربة إطلاق الصواريخ الباليسيتية "الوحش"، يحتمل أنها من تجربة إطلاق للصواريخ سابقة.

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