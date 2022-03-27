2022/03/27 | 04:22 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طمأن الألماني ميك شوماخر، سائق "فريق هاس" بعد تعرضه لحادث مروع بحلبة "جدة لسباقات الفورمولا 1"، ونقله إلى المستشفى.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو.. اصطدام عنيف يدفع شوماخر للانسحاب من سباق الفورميلا) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو.. اصطدام عنيف يدفع شوماخر للانسحاب من سباق الفورميلا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).