2022/03/27 | 04:32 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

رد محافظ البصرة أسعد العيداني، على معلومات متداولة عن التخلي عن منصب محافظ البصرة إثر موقفه المساند للتحالف الثلاثي بشأن جلسة انتخاب رئيس الجمهورية.

وقال العيداني في بيان، "ردًا على شائعات وهجمات الصفحات الوهمية غير الرسمية في وسائل التواصل الاجتماعي، التي بثت شائعات عن ترك منصب المحافظ، أنا أقسمت أن أخدم البصرة بداية تسلمي المهام".

وأضاف، أنّ "ما ينشر من شائعات عرفها الشعب البصري كهجمة على البصرة، وكما وعدت أهلي من الشعب البصري بموقفنا الواضح والصريح.



أتشرف بخدمتكم ولن أترك البصرة".

وهاجمت منصات وصفحات على صلة بالفصائل المسلحة، في وقت سابق، العيداني بعد قرار حضور جلسة البرلمان المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية والتي قاطعها الإطار التنسيقي وبعض القوى والنواب.

اقرأ/ي أيضًا:

مقتدى الصدر يراهن على جلسة الأربعاء: لن نعود لخلطة العطار

نائبة عن الإطار: لا يمكن للمشروع الصهيوني - الإماراتي إقصاء الشيعة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العيداني ينفي التخلي عن منصب محافظ البصرة) نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العيداني ينفي التخلي عن منصب محافظ البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الترا عراق).