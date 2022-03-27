أزمة الرئاسة.. البارتي يحدد خيارات التحالف الثلاثي للجولة الثانية

2022/03/27 | 04:49 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

أكّد قيادي في كتلة "إنقاذ وطن"، إصرار التحالف الثلاثي على تشكيل حكومة أغلبية وترشيح ريبر أحمد لرئاسة الجمهورية على الرغم من فشل جلسة السبت.

اتهم جهات سياسية بإعاقة تحسين الأوضاع واستعادة العملية السياسية لقوتها وصيانة هيبة الدولة

وقال القيادي في الحزب الديمقراطي شوان طه لـ "الترا عراق"، إنّ "اجتماعّا لتحالف إنقاذ الوطن عقد في بغداد لمناقشة تبعات تأجيل جلسة مجلس النواب لانتخاب رئيس الجمهورية".

وأضاف طه، أنّ "الاجتماع عقد بحضور بعض قادة التحالف ورؤساء الكتلة النيابية لمناقشة الخطوات اللازمة لجلسة البرلمان المقبلة للمضي باستحقاق انتخاب رئيس الجمهورية"، مبينًا أنّ "الجلسة المؤجلة كشفت من هم العراقيون فعلاً والذين ينتمون للوطن، ومن ينتمون للأجندات الخارجية".

وأوضح طه، أنّ "التحالف الثلاثي ما يزال مصممًا على حكومة الأغلبية الوطنية وانتخاب مرشحه ريبر أحمد للمنصب"، لافتًا إلى أنّ "اجتماع التحالف شخّص عدة نقاط مهمة لمعالجتها في الجلسة المقبلة".

ورأى طه، أنّ "مشكلة العراق الآن تتمثل في وجود جهات سياسية باتت واضحة تعيق تحسين الأوضاع واستعادة العملية السياسية لقوتها، وصيانة هيبة الدولة ومنح حقوق الشعب التي همشتها الحكومات السابقة بكل الطرق"، مشيرًا إلى أنّ "الأيام المقبلة ربما تشهد حوارات أو مشاورات سياسية للتحالف مع القوى التي ساندت التحالف الثلاثي في جلسة اليوم".

وأكّد النائب عن التحالف الثلاثي، أنّ "التحالف كسب في هذه الجلسة تفاهمات كبيرة مع عدة أحزاب وكتل كانت أهدافها ملائمة لمشروع تحالف إنقاذ الوطن لانتشال البلاد من حالة الضياع"، مستبعدًا في الوقت ذاته "ما يتم الحديث عنه من الذهاب إلى خيار حلّ مجلس النواب".

وبيّن طه، أنّ "انتخابات مبكرة أخرى ليست ضمانة لتحقيق عدد مقاعد للكتل المتصدرة للمشهد الآن أو بقاء الكتل الناشئة، بل قد تؤدي إلى خسارات كبيرة لا يتقبلها أي طرف".

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