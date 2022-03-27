2022/03/27 | 06:26 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال نائبان إن مشروع قانون لتقييد تحركات رؤوس الأموال في لبنان سيجري مناقشته في لجان نيابية، الإثنين وأنه سيطرح للتصويت الثلاثاء في حالة الموافقة على النص، في محاولة جديدة لتمرير القانون الذي طال تأجيله وسط مواجهة بين البنوك وبعض القضاة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لبنان يبحث مشروع قانون لتقييد تحركات رؤوس الأموال) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لبنان يبحث مشروع قانون لتقييد تحركات رؤوس الأموال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).