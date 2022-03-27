لندن تحدد شرطا لرفع العقوبات عن موسكو

2022/03/27 | 06:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تراس، السبت أن العقوبات التي فرضتها لندن على روسيا بعد غزوها أوكرانيا قد ترفع إذا وافقت موسكو على وقف كامل لإطلاق النار وسحبت قواتها.

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